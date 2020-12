22-Jähriger soll Anschlag vorbereitet haben: Aussage

Eine Hinweistafel weist auf das Amtsgericht, das Landgericht und taatsanwaltschaft Hildesheim hin. Foto: Holger Hollemann/dpa

Hildesheim (dpa) – Jetzt dürfte er selber sprechen: Ein 22-Jähriger soll eine terroristischen Gewalttat vorbereitet haben, auch werden ihm Androhung von Straftaten, Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen. Er steht in Hildesheim vor Gericht – und zu der Anklage will er sich äußern, wie sein Anwalt zu Prozessbeginn versicherte (Az.: 14 KLs 43 Js 2/20). Am heutigen Morgen (9.30 Uhr) wird der Prozess am Landgericht Hildesheim fortgesetzt.

Der junge Mann soll sich seit den Anschlägen in Christchurch in Neuseeland im März 2019 mit rechtsradikalem Gedankengut und einem eigenen Anschlag gegen Muslime beschäftigt haben. Dazu soll er sich zwischen Juli 2019 und Mai 2020 unter anderem zwei Armbrüste und mehrere Messer beschafft haben. Doch die Polizei vereitelte den geplanten Anschlag.

Es gibt noch mehr Vorwürfe: Laut Anklage soll der Mann im Mai 2017 im Alter von 19 Jahren unter falschem Namen mit einem damals 15 Jahre alten Mädchen gechattet haben. Als dieses ihm klarmachte, keine Beziehung zu wollen, beleidigte und beschimpfte er die 15-Jährige demnach wüst – und drohte außerdem, das Mädchen und seine Mutter brutal zu töten.