22-Jähriger schlägt Kontrolleuren am Bahnsteig ins Gesicht

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Fahrkartenkontrolle in Hamburg sind zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit angegriffen worden und mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Kontrolleure hatten am Sonntag in der S1 von Altona in Richtung Reeperbahn einen 22-jährigen Mann kontrolliert, teilte die Bundespolizei mit. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, sei ihm die Weiterfahrt untersagt und er zum Verlassen der S-Bahn aufgefordert worden. Der Tatverdächtige habe sich jedoch geweigert, den Zug zu verlassen.

Daraufhin kam es zu einem Gerangel und alle Beteiligten stürzten auf den Bahnsteig. Der 22-Jährige habe einen Kontrolleur am Hals gewürgt und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei es gelungen, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten festzuhalten und zu beruhigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 2,25 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.