22-Jähriger nach Messerangriff in Harburg in Lebensgefahr

06. März 2026 16:37
Der 22-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Ein 22-Jähriger ist in einer Wohnunterkunft im Hamburger Stadtteil Harburg mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor sei es am Vormittag zu einem Streit mit mehreren Menschen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dessen Ursache sei noch unklar.

Dabei stach der 22-jährige ukrainische Tatverdächtige mehrfach auf den gleichaltrigen Mann ein. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

