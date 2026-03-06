22-Jähriger nach Messerangriff in Harburg in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 22-Jähriger ist in einer Wohnunterkunft im Hamburger Stadtteil Harburg mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor sei es am Vormittag zu einem Streit mit mehreren Menschen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dessen Ursache sei noch unklar.

Dabei stach der 22-jährige ukrainische Tatverdächtige mehrfach auf den gleichaltrigen Mann ein. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.