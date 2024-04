22-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw

Beesten (dpa/lni) –

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw im Emsland ums Leben gekommen. Der junge Mann prallte am Samstagnachmittag in Beesten mit seiner Maschine in den vor ihm fahrenden Laster, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte zuvor die Geschwindigkeit verringert, um abzubiegen. Laut Polizei bremste der 22-Jährige, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er starb noch vor Ort. Neben den Rettungskräften war auch eine Notfallseelsorgerin im Einsatz.