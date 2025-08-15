22-Jährige stürzt in Hamburg von Hausfassade

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 22 Jahre alte Frau ist in Hamburg-Hammerbrook beim Versuch, in ihre Wohnung zu klettern, mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die junge Frau am Donnerstagabend ausgesperrt und wollte über die Fassade des Wohnhauses auf den Balkon ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss gelangen. Dabei rutschte sie ab und fiel aus etwa drei bis vier Metern Höhe in die Tiefe. Die Frau verletzte sich am Fuß und kam ins Krankenhaus.