Melbeck (dpa/lni) –

Eine 22-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in Melbeck (Kreis Lüneburg) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau auf der Kreisstraße 10 von Melbeck nach Emden gefahren und in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum. Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar.