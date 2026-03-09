22-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg

Geesthacht (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine junge Frau gestorben und mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wartete ein Auto bei einer Ampel im Übergang von der A25 auf die B404 bei Geesthacht, als ein weiteres Auto diesem von hinten auffuhr.

Trotz medizinischer Behandlung sei die 22 Jahre alte Beifahrerin des wartenden Autos infolge des Unfalls gestorben. Die 24 Jahre alte Fahrerin des wartenden Fahrzeugs soll schwer verletzt worden sein, während der Fahrer des auffahrenden Wagens leicht verletzt wurde. Wie es zu dem Unfall kam, sei bisher nicht bekannt.