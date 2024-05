22-Jährige stirbt bei Unfall bei Sieverstedt

Sieverstedt (dpa/lno) –

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Gemeinde Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Die Frau sei am Freitag mit ihrem Wagen auf der L317 unterwegs gewesen, als ein Auto von einem Parkplatz fuhr und den herannahenden Wagen der 22-Jährigen übersah, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen wurde das Auto der jungen Frau in den Gegenverkehr gedrückt, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Die 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Mann aus dem entgegenkommenden Auto wurde leicht verletzt.