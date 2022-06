22-Jährige prallt mit Auto gegen Bäume: Schwer verletzt

Bramsche (dpa/lni) –

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie war in der Nacht zum Sonntag mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen Bäume geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war vermutlich Sekundenschlaf die Ursache für den Unfall.

Die Feuerwehr befreite die Verletzte mit einem technischen Gerät aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte sie dann in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Lebensgefährlich seien ihre Verletzungen jedoch nicht. Ersthelfer hatten den Unfallwagen entdeckt und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die 22-Jährige gekümmert.