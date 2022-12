2:2 beim FC Brentford: 17-Jähriger trifft für VfL Wolfsburg

London (dpa) –

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist in einem Testspiel zu einem 2:2 (1:2) beim englischen Premier-League-Club FC Brentford gekommen. Ohne Zuschauer im Brentford Community Stadium glich der 17 Jahre alte Dzenan Pejcinovic am Samstag in der 67. Minute zum 2:2 für den Bundesliga-Siebten aus. Zuvor hatte Luca Waldschmidt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung gebracht. Für die Gastgeber aus dem Westen Londons trafen Bryan Mbeumo (21.) und Ivan Toney (37.).