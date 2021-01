211 neue Corona-Infektionen: Zahl der Toten steigt um 25

Ein medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Sonntag um 211 erhöht. Das sind 142 weniger als am Samstag, jedoch 79 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, blieb die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen mit 154,9 nahezu unverändert. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 127,2 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 817 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 25 mehr als am Samstag und 156 mehr als vor einer Woche. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 40 693 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 30 700 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden am Freitag laut Gesundheitsbehörde 555 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 105 an Covid-19 erkrankte Menschen.

