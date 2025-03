21-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein 21-Jähriger wurde bei einem Unfall aus dem Auto geschleudert und starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Hameln-Pyrmont aus dem Auto geschleudert worden und gestorben. Bei dem Crash am Freitag in der Nähe von Lauenstein wurde ein 23-Jähriger schwer verletzt. Unklar war zunächst, wer am Steuer des Fahrzeugs gesessen hatte, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte das Auto der beiden zunächst ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit überholt. Kurz darauf kam ihr Wagen nach rechts von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo der Wagen stehen blieb. Dabei wurde der 21-Jährige durch die Fensterscheibe aus dem Auto in den Wald geschleudert. Er starb laut Polizei noch am Unfallort am Ithkamm zwischen Lauenstein und Haus Harderode.

Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Laut Polizei saß vermutlich der 21-Jährige am Steuer, das müsse aber noch genau geklärt werden. Die Landesstraße blieb für rund achteinhalb Stunden gesperrt.