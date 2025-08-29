21-Jähriger stirbt nach schwerem Zusammenstoß bei Eutin

Bei einem Unfall in der Nähe von Eutin gab es ein Todesopfer. (Symbolfoto) Marijan Murat/dpa

Eutin (dpa) –

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ist ein 21-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er starb am Donnerstagnachmittag, wie die Polizeidirektion Lübeck mitteilte. In Höhe des Dodauer Forstes war der junge Mann aus Mecklenburg-Vorpommern aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Traktorgespann zusammen.

Der Trecker geriet bei dem Unfall in Brand. Der 17 Jahre alte Traktorfahrer habe sich aber selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten können und sei nur leicht verletzt worden. Die genauen Hintergründe und die Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei in Eutin.