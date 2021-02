21-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Harsefeld (dpa/lni) – Ein 21 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein hat sich im Landkreis Stade eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sei den Beamten am Freitagnachmittag in Harsefeld in seinem Auto aufgefallen, teilte die Polizei mit. Es sei bekannt gewesen, dass er keine Fahrerlaubnis habe. Der 21-Jährige ignorierte den Angaben zufolge die Haltezeichen eines Streifenwagens und raste davon.

Auf der Flucht musste unter anderem ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung einlegen, um einen Unfall zu vermeiden. Mehrere weitere Polizeiautos nahmen die Verfolgung auf. Am Ortsausgang von Ahrensmoor-West konnte die Polizei den Flüchtenden schließlich überholen und stellen. Der junge Mann musste einen Drogen- und Alkoholtest machen. Ihm wurden die Weiterfahrt untersagt und die Autoschlüssel abgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-516152/2

Mitteilung Polizei