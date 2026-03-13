21-Jähriger mit Auto tödlich verunglückt

Hannover (dpa) –

Tödliche Verletzungen hat sich ein junger Autofahrer bei einem Unfall bei Burgdorf in der Region Hannover zugezogen. Wie die Polizei berichtet, kam er mit seinem Auto auf der Straße nach Immensen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der 21-Jährige habe am Nachmittag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, hieß es.

Das Fahrzeug sei vollständig zerstört worden, der junge Mann sei in dem Wrack eingeklemmt gewesen. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte, doch für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort. Die Polizei leitete eine Untersuchung zur genauen Unfallursache ein.