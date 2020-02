21-jähriger Lübecker aus der Trave gerettet

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Ein 21-jähriger Mann ist von der Berufsfeuerwehr Lübeck aus der Trave gerettet worden. Ein Passant hatte ihn am Montagabend im Wasser treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mitteilte. Mit einer Unterkühlung wurde der Lübecker anschließend in eine Klinik gebracht und ärztlich versorgt. Nach Angaben der Polizei war unklar, ob der Mann in das kalte Wasser gefallen war oder gestoßen wurde, wie dieser zunächst erklärt hatte. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,76 Promille festgestellt.