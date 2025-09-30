21-Jähriger bei Streit in Hotel lebensgefährlich verletzt

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reinigungskräften ist ein 21-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Streit zwischen zwei Reinigungskräften in einem Hotel in Hannover ist ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 26-Jähriger wurde leicht verletzt und am Montag noch vor Ort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Metallstange und Stiche

Demnach waren die beiden Männer bei der Arbeit aneinander geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, laut Polizei nutzte der 21-Jährige eine Metallstange. Der 26-Jährige verletzte seinen Kontrahenten mit mehreren Stichen, die genaue Tatwaffe war zunächst unbekannt. Der 21-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen.