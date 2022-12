21-Jährige rutscht auf glatter Straße in den Graben

Oldenburg (dpa/lno) –

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 202 bei Oldenburg im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Ihr Auto sei am Dienstagabend aufgrund plötzlicher Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 18 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.