21-Jährige ist 75. Heideblütenkönigin in Amelinghausen

Amelinghausen (dpa/lni) –

Die 21 Jahre alte Emma Kremer ist die 75. Heidekönigin von Amelinghausen. Zum Abschluss des neuntägigen Heideblütenfestes hat sich die Jura-Studentin unter sechs Kandidatinnen durchgesetzt – nach dem Sieg kullerten erst einmal Tränen. Sie löst die BWL-Studentin Nele Rörup ab. Die 25-Jährige hat bei mehr als 90 Auftritten in ihrer Amtstracht mit Krone und Mantel für die Lüneburger Heide geworben.

Die Gewählte fuhr im Anschluss beim Festumzug auf einem der etwa 20 Wagen mit. Tausende Besucher säumten die Straßen. Auf die neue Königin kommen etwa 100 Repräsentationstermine zu.

Sie ist die 75. in der Reihe der seit 1949 gewählten Königinnen und repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide. Die bekannteste Königin war die Schauspielerin Jenny Elvers, die ihre Heimatregion vor 35 Jahren vertrat.