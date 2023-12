21-Jährige bei Unfall in Warder schwer verletzt

Warder (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Die junge Frau fuhr am Freitagabend mit ihrem Auto auf der Hauptstraße, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde dabei in mehrere Teile zerrissen.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie ist nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.