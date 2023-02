2:1 gegen TSV 1860: Meppen beendet Sieglosserie

Meppen (dpa/lni) –

Der SV Meppen hat nach knapp sechs Monaten seine Sieglosserie in der 3. Fußball-Liga beendet. Am Samstag gewann der Club 2:1 (1:1) gegen den TSV 1860 München und verließ zudem erstmals seit langem den letzten Tabellenrang. Winter-Neuzugang Marcos Alvarez (58. Minute) erzielte den entscheidenden Treffer für die Emsländer, die zuletzt am 14. August 6:2 gegen Waldhof Mannheim gesiegt hatten.

Marek Janssen brachte die Hausherren in Führung. Marcel Bär (45.+2) glich für die Münchner aus, die sich vor zwei Wochen von Trainer Michael Köllner getrennt hatten. Es war für 1860 das zweite Spiel mit Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel als Interimstrainer.