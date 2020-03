21 bestätigte Infektionen mit Coronavirus in Niedersachsen

Eine 3D-Darstellung des Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus nachweislich infizierten Menschen ist in Niedersachsen bis zum Samstagabend auf 21 gestiegen. Das seien drei Fälle mehr als am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium mit. Hinzugekommen ist ein Fall in der Region Hannover (insgesamt vier bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2) sowie zwei neue in Oldenburg (insgesamt drei).

Bestätigte Infektionen gab es bis Samstagabend außerdem in Braunschweig und Osnabrück sowie in den Landkreisen Ammerland, Celle, Cuxhaven, Grafschaft Bentheim, Leer, Rotenburg (Wümme) und Stade.

Bundesweit zählte das Robert Koch-Institut bis zum Nachmittag knapp 800 bestätigte Infektionen.

