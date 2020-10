204 Neuinfektionen: Inzidenz-Wert klettert auf 55,4

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg am Dienstag sprunghaft um 204 Fälle gestiegen. Am Montag hatte der Wert noch bei 93 gelegen. Damit kletterte der kritische Sieben-Tage-Wert von 50,6 auf 55,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Bund und Länder hatten am 15. Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, wo dieser Wert über 50 liegt.

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Hamburg 10 205 Menschen mit dem Sars-CoV-2. Rund 7800 gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. In Hamburger Kliniken werden zur Zeit 71 Covid-19-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen insgesamt 20 Menschen.

Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) 241 Menschen an Covid-19. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert. Das RKI zählte für Hamburg insgesamt 281 Tote. Der Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner liegt laut RKI-Angaben nur bei 40,2.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, in denen jemand an Covid-19 gestorben ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.

