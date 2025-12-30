2025 war in Hamburg sonnig, warm und zu trocken

Sonnig und warm, aber deutlich zu trocken hat sich das Wetter in Hamburg im Jahr 2025 präsentiert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Das Wetter in Hamburg ist 2025 sehr warm, sonnig und trocken gewesen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner Messstationen. So erlebte die Hansestadt in der Jahresbilanz eine Mitteltemperatur von 10,6 Grad – 1,8 Grad mehr als der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 von 8,8 Grad.

Die Niederschlagsmenge von 650 Liter pro Quadratmeter blieb dagegen den Angaben zufolge etwa 13 Prozent unter dem Soll von 750 Liter pro Quadratmeter. Dafür ließ sich die Sonne deutlich häufiger sehen. In der Schlussabrechnung standen laut DWD rund 1.865 Stunden – fast ein Viertel mehr als der vieljährige Mittelwert von 1.507 Stunden. Die tiefste Temperatur des Jahres wurde am 18. Februar mit minus 9,9 Grad gemessen, die höchste am 2. Juli mit 36,2 Grad.

Bundesweit lag das Temperaturmittel laut DWD 2025 mit 10,1 Grad um 1,9 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961-1990 und 0,8 Grad über der Vergleichsperiode 1991-2020. «Damit zählte 2025 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.» Der Niederschlag von voraussichtlich 655 Litern pro Quadratmeter lag um 17 Prozent unter dem Schnitt beider Referenzperioden. Damit war das Jahr «deutlich zu trocken». Dafür geht 2025 als eines der fünf sonnigsten Jahre seit 1951 in die Bilanz ein.