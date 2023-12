2023 war ein arbeitsreiches Jahr für die Archäologen

Schleswig (dpa/lno) –

2023 ist für die Experten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (ALSH) ein erfolgreiches Jahr gewesen. Es sei ein Grabungsjahr der Superlative gewesen, sagte der stellvertretende Landesarchäologe, Ingo Lütjens, der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Noch nie hatten wir in einem Jahr ohne lineare Großprojekte so viele Hauptuntersuchungen wie in diesem Jahr. Hinzu kommt, dass auch die Erhaltungsqualität der ausgegrabenen Befunde zum Teil außergewöhnlich gut war.» Dies sei vor allem auf die umfangreichen Ausgrabungen in Lohe-Rickelshof auf dem Gelände der geplanten Northvolt-Fabrik, aber auch unter anderem in Kropp und Bollingstedt zurückzuführen. Deren Ergebnisse werden demnach «zukünftig neue Meilensteine für die archäologische Forschung in Schleswig-Holstein darstellen».

Auch das kommende Jahr verspricht nach Ansicht des Landesarchäologen Ulf Ickerodt «wieder viele interessante Grabungen und Funde in nahezu gleichem Umfang». Nach Abschluss der Arbeiten in Lohe-Rickelshof im Frühjahr folgen demnach weitere geplante Untersuchungen in fast allen Landesteilen. «Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse, mit denen unsere archäologische Landesgeschichte in vielen Bereichen neu erzählt werden kann.»