2022: Weniger Wohnungen in Schleswig-Holstein fertiggestellt

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist in Schleswig-Holstein 2022 leicht gesunken. Es wurden 12 021 neue Wohnungen gebaut, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das waren 615 beziehungsweise 4,9 Prozent weniger als 2021.

Die meisten Wohnungen entstanden nach Angaben des Statistikamtes in den Kreisen Pinneberg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen im Land fiel mit 95,9 Quadratmetern etwas größer aus als 2021 (93,0).

Insgesamt wurden 1.188.330 Quadratmeter an neuer Wohnfläche gebaut, 29.240 Quadratmeter weniger als 2021. Der Großteil der gut 12.000 neuen Wohnungen entstand in neuen Häusern. 930 Wohnungen wurden in bestehenden Gebäuden durch Umbauten geschaffen.

Von den 11.091 Wohnungen in neuen Gebäuden entstand etwas mehr als die Hälfte (53,1 Prozent) in Häusern mit drei oder mehr Wohnungen. 45,7 Prozent liegen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern. Zudem wurden 48 Wohnungen (0,4 Prozent) in Wohnheimen und 90 (0,8 Prozent) in neuen Büro- oder Betriebsgebäuden gebaut. Im vergangenen Jahr erteilten Behörden in Schleswig-Holstein Baugenehmigungen für 15.488 Wohnungen. Das waren 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr.