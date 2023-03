2022 Höhepunkt der Post-Covid-Fälle in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 1050 AOK-Versicherte wegen einer Post-Covid-Erkrankung in ihrem Unternehmen ausgefallen. Nach mehreren Auf- und Abwärtsbewegungen hätten die Erkrankungen im Frühjahr 2022 ihren Höhepunkt erreicht, teilte die AOK Gesundheitskasse am Donnerstag mit. Das gehe aus einer aktuellen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Vor allem seien Beschäftigte der Kinderbetreuung und Alten- sowie Gesundheits- und Krankenpflege von der Corona-Nacherkrankung betroffen.

Zu den Symptomen einer Post-Covid-Erkrankung gehören laut AOK vor allem Luftnot unter Belastung, Kurzatmigkeit, Energiemangel und kognitive Störungen wie Konzentrationsstörungen und Gedächtnisprobleme.

Seit Pandemiebeginn seien in Schleswig-Holstein mehr als 45.200 AOK-Versicherte im Zusammenhang mit einer akuten Covid-Erkrankung in ihrem Unternehmen ausgefallen, teilte die AOK weiter mit. Die AOK hat in Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben rund 600.000 Versicherte.