2000 Menschen demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

Flensburg/Elmshorn (dpa/lno) – Rund 2000 Menschen haben am Sonntag im Norden laut Polizei gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. In Pinneberg versammelten sich etwa 450 bis 500 Teilnehmer und in Elmshorn 500 bis 600 Teilnehmer zu einer Mahnwache, wie die Polizei mitteilte. Auf Plakaten und Transparenten forderten sie ein Ende des russischen Angriffs auf die ukrainische Bevölkerung. Am Nachmittag demonstrierten rund 1000 Menschen in Flensburg.

Dort startete die FDP Flensburg eine «Liberale Ukraine-Hilfe». «Uns reicht es nicht, Solidarität zu demonstrieren. Wir wollen mehr tun und den akut bedrohten Menschen in der Ukraine konkret helfen», hieß es in einer Pressemitteilung. Die Partei kündigte an, einen Bus zu chartern, der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Flensburg bringen soll. «Diese Menschen sollen hier eine sichere Bleibe finden, solange der Krieg in der Ukraine andauert», hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-311664/2