200 Menschen wegen Brand in Obdachlosenunterkunft evakuiert

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Hamburg-Hammerbrook sind in der Nacht auf Samstag 200 Menschen evakuiert worden. In einem der Zimmer brannte laut Angaben der Feuerwehr von Samstag ein kleiner Teil einer Bettdecke. Das Feuer bedeckte demnach circa fünf Zentimeter der Decke und wurde bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Nach einer Kontrolle durch die Feuerwehr wurden Zimmer und Unterkunft wieder freigegeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Unterkunft ist Teil von Hamburgs Winternotprogramm für Obdachlose.