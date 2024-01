200 Kilo schweres Bauteil quetscht Arbeiter in Kiel ein

Kiel (dpa/lno) –

Bei Bauarbeiten an einer Lüftungsanlage in Kiel ist am Freitag ein Bauarbeiter von einem rund 200 Kilogramm schweren Bauteil eingeklemmt worden. Der Mann sei während der Rettung durchgängig ansprechbar gewesen, teilt die Feuerwehr am Freitag mit. Genauere Angaben zu dem Gesundheitszustand des Mannes macht die Feuerwehr zunächst nicht.

Zuvor war das circa 200 Kilogramm schwere Schachtteil abgerutscht. Wie es dazu kommen konnte, ist vorerst unklar.

Die Unfallstelle war ein circa 12 Meter langer und knapp 80 Zentimeter breiter Gang. Der einzige Eingang wurde durch das Bauteil versperrt und musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät angehoben werden. Nachdem das Schachtteil durch die Einsatzkräfte stabilisiert wurde, konnte der Mann gerettet werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.