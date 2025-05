200.000 Euro Schaden bei Brand in Papenburg

Zwei Wohnungen sind nach einem Brand in Papenburg unbewohnbar. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Papenburg (dpa/lni) –

Beim Brand eines Reihenhauses in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagabend gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei ein Teil des Hauses bereits in Flammen gestanden. Betroffen waren laut Polizei zwei Wohneinheiten, eine im Erdgeschoss und die darüberliegende im Obergeschoss.

Ein Sofa im Gartenbereich der unteren Wohnung habe Feuer gefangen, die genaue Brandursache sei jedoch derzeit noch unklar. Beide Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.