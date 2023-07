200.000 Euro Schaden bei Brand einer Unterkunft in Ellerbek

Ellerbek (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in Ellerbek (Kreis Pinneberg) ist eine Unterkunft für mehr als 40 Menschen stark beschädigt worden. Etwa 200.000 Euro beträgt der Sachschaden nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen. Die Bewohner und Bewohnerinnen konnten rechtzeitig evakuiert werden und wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand war in der Nacht zum Mittwoch in einer Küche im Obergeschoss der Unterkunft ausgebrochen. Die Ursache blieb nach Polizeiangaben zunächst unklar. Da für die Brandbekämpfung und -ermittlung das Dach des Gebäudes geöffnet wurde, ist es laut Feuerwehr vorerst unklar, ob die Bewohner und Bewohnerinnen wieder in der Unterkunft leben können. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wer in dem Gebäude lebte.