20 Männer stürmen Regionalzug und sprühen Graffiti

Hannover (dpa/lni) –

20 Männer sollen einen Regionalzug des Unternehmens Enno gestürmt und ihn mit Graffiti besprüht haben. Am Bahnhaltepunkt Dedenhausen in der Gemeinde Uetze bei Hannover zogen sie am Samstag kurz vor Mitternacht zwei Notbremsen, entriegelten vier Türen und besprühten den Zug auf einer Gesamtfläche von etwa 150 Quadratmetern, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte.

Nachdem die Graffitisprayer fertig waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. 30 bis 40 Reisende fuhren mit dem Zug, verletzt wurde niemand. Wie hoch die Schadenssumme ist, muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizei führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Bereits aufgezeichnetes Videomaterial werde ausgewertet; weitere Hinweise und Beweismittel von Zeugen könnten hilfreich sein.