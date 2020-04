20 Jahre Babyklappe: Schon 56 Babys im Norden abgegeben

Eine Babyklappe des Hamburger Vereins Sternipark. Foto: Daniel Reinhardt / dpa / Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Seit der Eröffnung der ersten Babyklappe in Hamburg vor 20 Jahren wurden 56 Babys in den drei Einrichtungen des Vereins Sternipark abgegeben. «Es geht darum, Leben zu retten. Wenn nur eine Frau den Weg zu uns findet, statt ihr Kind auszusetzen, dann hat sich unsere Arbeit schon gelohnt», sagte Leila Moysich, Geschäftsführerin von Sternipark Hamburg, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verein hatte am 8. April 2000 die erste Einrichtung in Deutschland eröffnet, in der Mütter oder Väter ihr Kind unerkannt abgeben können. Mittlerweile gibt es rund 100 solcher Babyklappen in Deutschland.

«Im ersten Jahr wurden sieben Babys bei uns abgegeben, mittlerweile sind die Zahlen deutlich zurückgegangen», sagte Moysich. Im Moment werde pro Jahr nur noch ein Baby in den Babyklappen des Vereins abgegeben. Das liege zum einen an der gestiegenen Zahl von Babyklappen, zum anderen hätten sich durch Elternzeit und mehr Kitaplätzen auch die Lebensumstände für Mütter verbessert.

Projekt Findelbaby