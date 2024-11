20-Jähriger stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Apensen (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist nach einem schweren Unfall bei Apensen im Kreis Stade im Krankenhaus gestorben. Der 20 Jahre alte Mann verlor nach ersten Erkenntnissen auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Es kam nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Mit lebensgefährlichen Verletzungen sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er am späten Dienstagabend an seinen Verletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.