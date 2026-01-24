20-Jähriger schläft im Gleisbett am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Hauptbahnhof im Stadtteil St. Georg ist es am frühen Samstagmorgen zu einer kurzzeitigen Sperrung des Zugverkehrs gekommen. Grund war ein betrunkener Mann, der sich zum Schlafen ins Gleisbett gelegt hatte, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Ein Triebfahrzeugführer machte gegen 5.20 Uhr auf die im Gleisbett liegende Person aufmerksam. Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 20-Jährigen an, der dort geschlafen hatte. Der Mann wurde zur Wache gebracht, ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Später holten Familienangehörige den Mann von der Dienststelle ab.