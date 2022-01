20-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bad Zwischenahn (dpa/lni) – Ein 20-Jähriger ist in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt. Er war am späten Montagabend aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stehen – es entstand ein Totalschaden. Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen war die Straße für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-838684/2

Pressemitteilung der Polizei