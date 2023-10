20-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein 20-Jähriger ist in Bremen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei nach der Attacke am frühen Samstagmorgen notoperiert worden und mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten waren zunächst zum Hillmannplatz in der Innenstadt gerufen worden, weil es dort eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben sollte. Dort fanden sie den verletzten 20-Jährigen auf dem Boden liegend.

Nach der Spurensicherung und Zeugenbefragungen seien am Samstagnachmittag zwei 17 und 18 Jahre alte mögliche Tatverdächtige in der Nähe vorläufig festgenommen worden, hieß es weiter. Bei den Ermittlungen habe die Videoleitstelle geholfen. Jetzt hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise.