20-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Müden (Aller) (dpa/lni). Ein 20-Jähriger ist mit seinem Wagen im Landkreis Gifhorn von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte befreiten den Mann, konnten ihn aber nicht mehr reanimieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten versuchen nun zu ermitteln, wie es am Montagabend zu dem Unfall in der Gemeinde Müden (Aller) kommen konnte. Nach Angaben der Polizei war der Mann allein beteiligt und kam auf einer kleinen Verbindungsstraße auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab.