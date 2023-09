20-Jährige mit Motorrad in Lebrade tödlich verunglückt

Lebrade (dpa/lno) –

Eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Lebrade (Kreis Plön) ums Leben gekommen. Sie starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Vor dem Unfall auf Höhe Lebrader Mühle hielten nach Zeugenaussagen am Morgen mehrere Fahrzeuge an, um entgegenkommende Traktoren vorbeifahren zu lassen. Die junge Frau sei aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Motorrad auf eines der Auto aufgefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Ein Traktor habe nicht mehr bremsen können und die Frau überrollt. Die Straße war laut Angaben der Polizei an der Unfallstelle für drei Stunden gesperrt.