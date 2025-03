20-Jährige gerät an Steilküste auf Rügen in Not

Sassnitz (dpa) –

Eine junge Frau hat beim Spazieren an der Steilküste auf Rügen ihr Handy verloren und ist danach in Not geraten. Um das Mobiltelefon zu holen, kletterte die Hamburgerin in der Nähe der Piratenschlucht den Hang ein Stück hinunter, wie die Polizei mitteilte. Es gelang ihr aber dann nicht, wieder hinaufzuklettern.

Ein Wanderer wurde am späten Mittwochnachmittag auf die 20-Jährige aufmerksam. Er konnte ihr aber nicht helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen – und verständigte per Notruf die Rettungskräfte. Die Höhenrettung Sassnitz brachte die junge Frau laut Polizei dann unverletzt auf sicheren Boden zurück.