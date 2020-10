2:0 in Köln: VfB Lübeck feiert ersten Saisonsieg

Ein Fußballer kickt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Der VfB Lübeck hat in der 3. Fußball-Liga den ersten Saisonsieg geschafft. Der Aufsteiger gewann am Freitagabend mit 2:0 (2:0) bei Viktoria Köln und verließ nach zuvor sieben sieglosen Spielen zumindest für eine Nacht den letzten Tabellenplatz. Tommy Gruppe brachte den VfB schon in der 6. Minute in Führung. Der Österreicher Osarenren Okungbowa erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Die ambitionierten Kölner waren zwar die gesamte Spielzeit über dominierend. Sie spielten aber zu ideenlos und machten es den Lübeckern dadurch leicht.

