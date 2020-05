2:0 in Fürth: VfL Osnabrück feiert ersten Sieg des Jahres

Osnabrück (dpa/lni) – Nach neun vergeblichen Versuchen hat der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga endlich den ersten Sieg im Jahr 2020 geschafft. Der Aufsteiger gewann am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg und das immer weitere Abrutschen in der Tabelle. Kapitän David Blacha (9. Minute) und Niklas Uwe Schmidt (58.) schossen die Gäste zum verdienten Auswärtserfolg. Die Fürther scheiterten dagegen insgesamt dreimal am Aluminium und fanden auch an Osnabrücks Torwart Philipp Kühn kein Vorbeikommen.

