2:0 gegen Kiel: Darmstadt daheim weiter ungeschlagen

Darmstadt (dpa) –

Der SV Darmstadt 98 bleibt daheim eine Macht. Durch den zehnten Heimsieg, den siebten nacheinander, rückten die am Böllenfalltor noch ungeschlagenen Hessen wieder auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Nach dem 2:0 (0:0) gegen Holstein Kiel ist Darmstadt mit 48 Punkten Zweiter. Kiel hingegen fiel auf den Relegationsplatz 16 zurück und muss weiter um den Klassenverbleib bangen.

Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Isac Lidberg (48. Minute) und Niklas Schmidt (52.) die Tore für die überlegenen Hausherren. Kiels Marcus Müller musste mit Gelb-Rot bereits in der 25. Minute vom Platz.

Darmstadt mit Doppelschlag nach der Pause

In der zu Beginn offensiv geführten, temporeichen und von intensiven Zweikämpfen bestimmten Partie erarbeiteten sich beide Mannschaften früh sehr gute Möglichkeiten. Nach rund 20 Minuten gewann Darmstadt, das sehr offensiv attackierte und Kiel damit zu Ballverlusten zwang, die Oberhand. Kiels Stürmer Müller erwies seinem Team durch den Platzverweis einen Bärendienst, denn danach übernahmen die Lilien die Regie. Die Norddeutschen verlegten sich aufs Kontern.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hausherren gegen die dicht gestaffelte Defensive der Störche den Druck. Lidberg nutzte ein feines Zuspiel und erzielte die verdiente Führung. Schmidt traf nur wenige Minuten später den Pfosten, ehe er auf 2:0 erhöhte. Von da an war es ein Spiel auf ein Tor.