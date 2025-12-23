20 Bücherhallen in Hamburg bleiben über Weihnachten offen

20 der 32 Hamburger Bücherhallen bleiben über die Weihnachtszeit ganz oder zumindest teilweise geöffnet. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Alle, denen über die Feiertage gern mal die ungelesenen Bücher ausgehen, können beruhigt aufatmen: 20 der 32 Hamburger Bücherhallen bleiben über die Weihnachtszeit ganz oder teilweise geöffnet.

Ausleihen ganz ohne Personal

Im Großteil der Bücherhallen kann zu normalen Öffnungszeiten ausgeliehen und gelesen werden. Möglich ist das durch das System der Flexibibs. Das sind flexible Bibliotheken, in denen alle, die volljährig und in Besitz einer Bücherhallen-Karte sind, auch ohne Bibliothekare und Bibliothekarinnen Zugang zu den Büchern bekommen.

Eingeschränkte Öffnungszeiten finden sich an den Standorten Altona, Niendorf, Volksdorf und Winterhude. Diese Bücherhallen haben am 24. Dezember bis Mittag geöffnet, bleiben aber über die Feiertage zu.

Wo die Türen an Weihnachten geschlossen bleiben

In Weihnachtspause gehen die Zentralbibliothek sowie die Bücherhallen in Barmbek, Bergedorf, Bramfeld, Eidelstedt, Eimsbüttel, Fuhlsbüttel, Harburg, Holstenstraße, Horn, Mümmelmannsberg, Neuallermöhe, Steilshoop und Wandsbek. Hier muss über Weihnachten auf Bücher verzichtet oder auf eine der anderen Bücherhallen zurückgegriffen werden.