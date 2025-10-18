2.500 Hühner sterben bei Verkehrsunfall in Cloppenburg

Cloppenburg (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg sind rund 2.500 Hühner verendet. Ein mit den Tieren beladener Sattelzug kam am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug kippte daraufhin auf die Seite.

Ein Großteil der Tiere starb durch den Unfall im Stadtteil Stapelfeld nahe der B68. Die überlebenden Hühner wurden auf Anordnung des Veterinäramts vor Ort getötet. Die Bergung des umgestürzten Sattelzugs dauerte bis nach Mitternacht. Währenddessen blieb die Straße komplett gesperrt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.