199 neue Corona-Fälle in SH: Inzidenz sinkt leicht

Die Testflüssigkeit eines Corona-Schnelltests wird ausgewertet. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut leicht gesunken. Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 40,5 – nach 42,3 am Montag. Eine Woche zuvor hatte die Landesmeldestelle sie mit 49,1 angegeben.

Innerhalb eines Tages wurden 199 neue Corona-Fälle gemeldet, wie aus den Daten vom Dienstagabend hervorgeht. Tags zuvor waren es 146, am Dienstag der vergangenen Woche 255.

Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 3 auf 1671. In den Krankenhäusern werden 70 Covid-19-Patienten behandelt, davon 20 auf der Intensivstation. 15 werden dort beatmet (Vortag: 14).

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land in Neumünster mit 78,8, am niedrigsten ist der Wert weiterhin in Schleswig-Flensburg mit 21,2 (Vortag: 20,7).

