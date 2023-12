1985 ermordete Schülerin: Hoffnung auf Hinweise zur Tat

Hannover (dpa/lni) –

Mit Plakaten, Flyern und einer Belohnung von 5000 Euro hoffen Ermittler in der Region Hannover auf Hinweise zum Mord an einer 15 Jahre alten Schülerin im Jahr 1985. Die Aktion soll am Mittwoch und Donnerstag im Einzugsbereich Burgwedel und Isernhagen stattfinden, wie die Polizei am Montag ankündigte. Der Leichnam der vermissten Ulla L. war am Nachmittag des 10. Februars 1985 von zwei Spaziergängerinnen gefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen am frühen Abend des 23. Januars 1985 letztmalig lebend gesehen, bevor es spurlos verschwand. Mehr als zwei Wochen später wurde die unbekleidete Leiche der Jugendlichen in einem Waldstück an der Landesstraße 381 zwischen Großburgwedel und Fuhrberg gefunden. Deshalb wenden sich die Ermittler in diesem sogenannten Cold Case an die Einwohnerinnen und Einwohner in dem Einzugsbereich.

Eine wichtige Rolle spielt nach Angaben der Ermittler ein rotes Sweatshirt, das dem Opfer gehört hatte, aber nach dessen Verschwinden von einem der damaligen Verdächtigen getragen worden war. Dieses Sweatshirt war mit anderer Kleidung des Mädchens in einem angrenzenden Waldstück entdeckt worden. Der Tatverdacht gegen den damaligen Verdächtigen erhärtete sich nicht, weshalb der Mordfall weiter als ungelöst gilt.