198 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz bei 79,0

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 79,0 gesunken. Dies teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 79,4. Demnach kamen am Dienstag 198 Neuinfektionen hinzu, nach 182 am Montag. Vor einer Woche hatte es 207 Neuinfektionen gegeben, die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag da noch bei 86,8.

Nach einer anderen Berechnungsmethode des Robert Koch-Instituts (RKI) lag Hamburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 71,4. Den höchsten Wert aller Bundesländer verbucht Nordrhein-Westfalen mit 108,4, den niedrigsten Thüringen mit 14,0.

Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden Dienstagvormittag in Hamburg 47 Corona-Fälle intensivmedizinisch behandelt, 28 von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern (Stand Montag) mit 106 an. Davon lagen 41 auf der Intensivstation.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen liegt unverändert bei 1638. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Stadt nach Angaben der Gesundheitsbehörde insgesamt 83.787 Infektionen nachgewiesen; etwa 78.800 Menschen gelten als genesen (Stand Dienstag).

Nach RKI-Angaben sind einschließlich Montag 1 242.865 Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Von ihnen haben wiederum 1.121.183 Frauen und Männer auch schon ihre zweite Impfdosis erhalten.

Die Impfquote beträgt damit bei den Erstimpfungen 67,3 Prozent und bei den Zweitimpfungen 60,7. Hamburg liegt damit über dem Bundesschnitt und im Ländervergleich im vorderen Drittel.

