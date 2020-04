1934 Corona-Infektionen im Norden: Dringender Günther-Appell

Kiel (dpa/lno) – Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, auch über Ostern die strengen Verhaltensregeln gegen das neue Coronavirus zu befolgen. «Halten Sie die Regelungen, die wir in Schleswig-Holstein beschlossen haben, genauso ein wie an den anderen Wochenenden», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Videobotschaft. Es gebe vorerst keine Lockerungen. «Wir wollen, dass Sie Abstand halten», betonte Günther. «Wir wollen den Abstand von mindestens anderthalb Metern und bitte in der Öffentlichkeit mit maximal zwei Personen unterwegs sein. Das gilt explizit auch an Ostern.»

Günther kündigte auch für die Zeit nach dem 20. April klare Entscheidungen an. Absoluten Vorrang habe es, Menschenleben zu retten. «Wir tun alles als Landesregierung, um Leben zu schützen. Aber wir können nicht verhindern, dass Menschen durch Corona sterben.» Die Regierung könne aber verhindern, dass Menschen sterben, weil nicht genug getan und nicht genügend Kapazitäten aufgebaut wurden. Mit Kritik an der Strenge der Bestimmungen könne er gut leben, sagte Günther.

Wegen der Pandemie dürfen keine Touristen in das Land einreisen. Schleswig-Holsteiner können Tagesausflüge machen. Ausgenommen sind Inseln und Halligen. Besitzer von Zweitwohnungen dürfen nicht dorthin fahren, um sie zu nutzen. Bis über Ostern hinaus gelten strenge Kontaktbegrenzungen; die Bildung größerer Gruppen ist untersagt. An Familientreffen im privaten Raum dürfen maximal zehn Angehörige teilnehmen, sofern der Haushalt selbst nicht größer ist. Die Polizei kontrolliert auch über die Feiertage die Einhaltung der Vorschriften. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.

Die Festlegung auf zehn Familienangehörige war in der Öffentlichkeit zum Teil als Lockerung interpretiert worden. Dies sei nicht der Fall, sagte Günther. Zuvor habe es gar keine Festlegung auf eine Zahl für Familien gegeben. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner kritisierte die Informationspolitik. «Die widersprüchliche Kommunikation zu Familienbesuchen (auch aus anderen Ländern) über Ostern, finde ich wenig gelungen, und sie trägt zur Verwirrung bei», twitterte er.

Ein von Günther berufenes interdisziplinäres Expertengremium beriet am Donnerstag über Voraussetzungen, unter denen ein Hochfahren des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens ermöglicht werden könnte – unabhängig von einem konkreten Datum. Die Runde wird ein weiteres Mal vor der Schaltkonferenz der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch tagen.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen stieg auf 1934. Laut Regierung waren das bis Mittwochabend 104 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 28 auf 36. Unter Berufung auf Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab die Regierung an, seit Beginn der Epidemie seien 1050 Menschen genesen – also über die Hälfte der Infizierten. Derzeit werden 156 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, ein Plus von 3 zum Vortag.

Die Lehrergewerkschaft GEW reagierte skeptisch auf den Fahrplan für die Schulabschlussprüfungen. Die Abitur-Prüfungen sollen am 21. April starten und die anderen Prüfungen im Mai folgen. Aus GEW-Sicht wird die Gesundheit von Lehrern und Schülern gefährdet. Es sollten nur Lehrer in die Schulen geholt werden, deren Anwesenheit als Aufsicht erforderlich ist. Die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke bezweifelte die Umsetzbarkeit der organisatorischen und hygienischen Vorgaben.

Das Verwaltungsgericht bestätigte das Verkaufsverbot für zubereitete Speisen von mobilen Verkaufsständen aus. Nach dem Beschluss sind die Antragsteller, die einen Hähnchengrill-Wagen haben, von dem Verbot in der Landesverordnung zur Virus-Bekämpfung betroffen. Nicht ortsgebundene oder temporäre Angebote für den Außerhausverkauf von «mitnahmefähigen Speisen» müssten ausnahmslos schließen. Die mobilen Verkaufsstellen seien geeignet, unerwünschte Ansammlungen Wartender hervorzurufen. Genau das soll mit der Verordnung verhindert werden.

Das Gesundheitsministerium beschrieb ein Sonderproblem: Demnach sollen Betreiber öffentlicher Gebäude, die wegen der Coronakrise geschlossen sind, für ein Durchspülen der Trinkwasserleitungen sorgen. Dies müsse mindestens alle 72 Stunden geschehen. Damit soll ein Aufwachsen von Bakterien wie Legionellen verhindert werden.

Im Zuge der Corona-Krise zeigten im Land bis Ende vergangener Woche 20 200 Betriebe Kurzarbeit an. Das waren laut Agentur für Arbeit 2400 Betriebe oder 13,5 Prozent mehr als am 30. März. Es sei noch ungewiss, wie viel Kurzarbeit wirklich geleistet werde, sagte die Regionalchefin Margit Haupt-Koopmann. «Jede Anzeige auf Kurzarbeit bedeutet, dass Arbeitsplätze erhalten werden.» In Kurzarbeit sind vor allem Betriebe aus dem Gastgewerbe, der Gesundheitsbranche und dem Einzelhandel.

Die Bischöfe der Nordkirche ermunterten dazu, das Osterfest trotz Corona-Krise zu begehen. Dafür gebe es Anlass genug, wenn auch unter nie gekannten Bedingungen, heißt es in einem Schreiben an die fast 1000 Gemeinden in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. «Ich wünsche uns allen das derzeit notwendige Durchhaltevermögen, Vertrauen und die Zuversicht, dass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorgehen», erklärte Landtagspräsident Klaus Schlie CDU).

